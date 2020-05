Franzosen erster Finalgegner Österreichs

Im Gegensatz zu den Österreichern erinnert sich der 39-jährige Stanley-Cup-Champion (mit Chicago 2010) nicht gerne an das letzte Duell in Prag. Huet ist der einzige Spieler, der auch bei der WM 2004 auf dem Eis stand, als Österreich mit einem 6:0 perfekt in die WM startete. Bei den Österreichern ist niemand mehr im Team, Dieter Kalt und Reinhard Divis sind aber als Assistenten von Teamchef Daniel Ratushny mit an Board.

Österreichs Coach wirkte vor dem heutigen Duell gelassen: "Das wird ein großes Spiel." Nach dem 1:6 gegen Schweden ging es für ihn vor allem um die Regeneration: "Wir mussten schauen, dass wir wieder frisch werden. Auch mental."

Im Tor wird Bernhard Starkbaum beginnen, nachdem er in 28 Minuten gegen Schweden keinen Treffer kassiert hatte. Mario Altmann ist wieder fit und kehrt zurück. Mit ihm hat Österreich mehr Feuerkraft im Überzahlspiel, das Ratushny noch Sorgen bereitete: "Wir müssen Anpassungen vornehmen. Aber auf jeden Fall müssen wir mehr schießen." Unterschätzen solle man die Franzosen auf keinen Fall.

"Sie können über 60 Minuten hohes Niveau spielen." Beim 1:3 gegen die Schweiz brachte sich Frankreich durch Undiszipliniertheiten selbst unter Druck. Dallas-Stürmer Antoine Roussel musste wegen Schiedsrichterbeleidigung hinaus, Sacha Traille wegen eines Checks gegen den Kopf und Stephane da Costa fiel mit einer Knieverletzung aus. "Das sind Schlüsselspieler. Dafür haben wir noch eine hervorragende Leistung gezeigt", sagte Frankreichs Teamchef Dave Henderson.

Das zeichnete die Franzosen auch bei der WM 2013 aus. Weil sie Österreich 3:1 und danach auch noch Russland 2:1 besiegten, stieg Österreich mit fünf Punkten ab.