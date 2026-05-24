Jetzt ist die Viertelfinal-Rechnung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz schon ein wenig einfacher. Nach Österreichs 2:5-Niederlage gegen Medaillenkandidat Finnland läuft es auf ein Duell um einen Platz im Viertelfinale gegen Weltmeister und Olympiasieger USA hinaus. Im letzten Gruppenspiel der Vorrunde geht es am Dienstag, 16.20 Uhr, um einen Platz in den Top. Österreich muss gewinnen, die USA müssen am Montag noch gegen Ungarn siegen, damit sie ein Endspiel gegen Österreich haben werden.

Die Ausgangslage für das Finale der Vorrunde Österreich hält bei 9 Punkten und kann noch von Lettland (9 Punkte/Spiel gegen Ungarn), von Deutschland (7/Spiel gegen Großbritannien) und von den USA (5/Ungarn, Österreich) überholt werden. Am Sonntag hielt Österreich mit den Finnen lange gut mit, von einem Punktgewinn war das Team aber weit weg.

Für Verwunderung sorgte der internationale Eishockeyverband IIHF mit der Schiedsrichterbesetzung. Mit dem Amerikaner Nolan Boyer und dem Deutschen Andre Schader waren ausgerechnet zwei Referees eingeteilt, die aus Nationen kommen, die von einer Niederlage der Österreicher profitieren sollten. Und so wurde in Zürich natürlich jede Entscheidung auf die Waagschale gelegt. Dass etwa dem Österreicher Harnisch vom Schläger des Finnen Maatta die Nase blutig geschlagen wurde und es keine 2+2-Minuten-Strafe für "Hohen Stock mit Verletzungsfolge" gab, war ein Rätsel und eine klare Fehlentscheidung. Das erste Tor fiel in finnischer Überzahl Es dauerte bis zur 19. Minute und bis zum zweiten finnischen Powerplay, ehe der große Favorit in Führung ging. NHL-Star Granlund versenkte einen Abpraller zum 1:0 im Tor von David Kickert. Das Foul (Beinstellen) von Nissner hatten die Referees davor tatsächlich gesehen und geahndet.