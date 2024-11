Zwölf starke Sekunden waren nicht genug: Capitals verlieren gegen Salzburg

Mit einem Doppelschlag zum 2:2 innerhalb von zwölf Sekunden brachten die Vienna Capitals die 5.580 Zuschauer in Kagran zum Kochen, doch am Ende setzte sich der Meister eiskalt mit 3:5 durch.

Die Gäste aus Salzburg zeigten von Beginn an, warum sie in dieser Woche Pelicans Lahti auswärts 2:1 besiegten und gute Chancen auf den Einzug in die Top-8 der Champions Hockey League haben. Mit der Härte in den Zweikämpfen, Laufbereitschaft und dem Tempo des Meisters waren die Capitals überfordert. Und so fielen auch die Tore: Caps-Verteidiger Fischer spielte einen Pass vor das eigene Tor, der Salzburger Bourke nahm den Assist zum 1:0 an (5.). Auch vor dem 2:0 durch Wukovits (12.) hatten die Salzburger die Capitals in deren Drittel zu Fehlern gezwungen.