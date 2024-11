Starker Auftritt von Minnesota Wild: Rossi trifft in 3:0 Sieg gegen Canadiens

Marco Rossi hat Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erneut zu einem Sieg verholfen. Beim 3:0-Heimsieg von Minnesota gegen die Montreal Canadiens traf der Österreicher im Schlussdrittel während einer Überzahlsituation seines Teams zum vorentscheidenden 2:0 (52.). Der 23-jährige Center hält damit nach 16 Spielen bei 14 NHL-Scorerpunkten (fünf Tore, neun Assists).

Matt Boldy brachte die Gastgeber zuvor (32.) in Führung, Kirill Kaprizov stellte kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand her (60.). Rossi stand insgesamt 16:36 Minuten auf dem Eis. "Die Special Teams waren richtig stark", sagte der Vorarlberger nach seinem ersten Powerplay-Tor in dieser Saison. Mit Mats Zuccarello und Joel Eriksson Ek schieden im ersten Drittel zwei Top-Stürmer der Wild verletzt aus.

Minnesota blieb damit gegen die Kanadier auch im achten Spiel in Folge unbesiegt. Mit dem elften Saisonsieg hielt Minnesota (25 Punkte) auch den Anschluss an die Winnipeg Jets (30). Das aktuell beste Team der Liga kassierte mit einem 1:4 gegen Tampa Bay Lightning seine zweite Saisonniederlage.