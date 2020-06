NHL-Erfahrung für die Capitals

Noch am Dienstag sagte Capitals-Scout Bernd Freimüller, es gebe keine Spieler auf dem Markt, die den Wienern helfen würden. Am Mittwoch sah das schon wieder anders aus. Straubing stellte einige Spieler frei, weil die Bayern keine Chance mehr auf einen Play-off-Einzug in der DEL haben. Bis Mitternacht schlugen die Capitals zu.

Kris Beech soll die erhoffte Verstärkung sein. Der 33-jährige Kanadier ist Spielmacher, 1,88 Meter groß, hat bis 2008 198 NHL-Partien für Washington, Pittsburgh, Columbus und Vancouver absolviert und wurde auch zwei Mal Meister: 2006 mit Hershey in der AHL und 2010 mit HV71 in Schweden.

Im Gegensatz zu dem abgemeldeten Marcus Olsson ist Beech ein gelernter Mittelstürmer. Capitals-Coach Tommy Samuelsson hat hohe Erwartungen: „Wir wollten vor der entscheidenden Phase die wichtigste Position des Mittelstürmers absichern. Beech ist sehr stark, ich kenne ihn noch aus Schweden.“ Mit seinem Durchsetzungsvermögen soll auch das Wiener Powerplay wieder in Schwung gebracht werden. Die Wiener haben in den acht Spielen der Zwischenrunde noch kein einziges Tor in Überzahl erzielt.

Beech soll schon am Freitag in Villach dem Capitals-Sturm den Sand aus dem Getriebe nehmen. Punkte sind gegen Villach Pflicht, wenn die Caps vor dem Play-off nicht noch aus den Top 3 rutschen wollen.