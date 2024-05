Eishockey-Sensation: Schweiz folgt Gastgeber Tschechien ins WM-Finale

Tschechien trennt nur noch ein Sieg vom angestrebten Titelgewinn bei der WM im eigenen Land. Die Gastgeber setzten sich am Samstag im Halbfinale in Prag gegen Schweden in beeindruckender Manier mit 7:3 (2:2,3:1,2:0) durch und treffen am Sonntag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) im Endspiel auf die Schweiz. Die Eidgenossen besiegten Kanada mit 3:2 nach Penaltyschießen (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0) und entthronten damit den Titelverteidiger.