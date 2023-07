Eishockey: Teamgoalie Starkbaum beendet Karriere und wird Trainer

„Jeder Trainer, der Zeit in den Torhüter-Nachwuchs investiert, ist positiv. Wir haben zu wenige österreichische Torhüter, diese gilt es nun auszubilden und zu forcieren“, sagte Starkbaum über seine künftige Aufgabe. Der Wiener spielte in seiner Karriere auch beim VSV, in Schweden für MODO Hockey sowie Brynäs IF, für Red Bull Salzburg und den Schweizer Club Kloten. Seine Erfahrungen will Starkbaum auch in seiner Torhüterschule (BS Goaliecoaching) weitergeben.