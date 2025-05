Eishockey-Teamchef Roger Bader: „Bäume wachsen nicht in den Himmel“

Am Freitag beginnt für Österreich die Eishockey-WM in Stockholm mit dem Spiel gegen Finnland. Gegen den Olympiasieger hatte das Team von Roger Bader im Vorjahr mit einem 3:2-Sieg eine der größten Sensationen der jüngeren WM-Geschichte geliefert. Um wieder in WM-Form zu kommen, testet Österreich am Sonntag in Wien gegen Rekordweltmeister Kanada (19 Uhr, ORF Sport+). Vor seinem siebenten WM-Turnier mit Österreich nahm sich Teamchef Roger Bader Zeit für ein Interview.

KURIER: Können Sie den Zustand des Teams knapp vor der WM beschreiben?

Roger Bader: Es hat in den Trainings schon ganz gut ausgeschaut. Jetzt haben wir einen Plan, den wir hoffentlich gegen Kanada auch umsetzen.

Lässt Österreich einen Kader-Platz für die Nordamerika-Legionäre offen?