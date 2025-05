Saisonende für Marco Rossi in der NHL: Jetzt geht es um Millionen

Die Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi sind in der ersten Play-off-Runde der NHL gegen die Vegas Golden Knights ausgeschieden. Minnesota unterlag dem Stanley-Cup-Sieger von 2023 in der Nacht auf Freitag vor Heimpublikum 2:3 und verlor die „Best-of-seven“-Serie somit 2:4.

Shea Theodore brachte die Golden Knights am Donnerstagabend mit einem Powerplay-Tor schon früh in Führung (3.). Ryan Hartman konnte für die Wild vier Sekunden vor Schluss des ersten Drittels (19.) ausgleichen. Gegen Ende des zweiten Drittels (36.) sorgte Jack Eichel jedoch für den erneuten Führungstreffer der Knights. Mark Stone baute den Vorsprung in der 57. Spielminute weiter aus. Der Anschlusstreffer durch Hartmann dreißig Sekunden später zum 2:3 ließ die Wild-Fans nochmal kurz hoffen.