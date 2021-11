Eishockey-Talent Rossi glänzt - Seattle mit sechster Niederlage

Die Premierensaison in der National Hockey League (NHL) bleibt für die Seattle Kraken eine schwierige. Am Freitag (Ortszeit) kassierten die Kanadier zuhause gegen Colorado Avalanche ein 3:7 und damit die sechste Niederlage in Folge. Die Kraken liegen mit nur vier Siegen in den ersten 17 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Pacific Division. Colorado hingegen feierte den vierten Erfolg en suite.

Marco Rossi hat im Farmteam von Minnesota, Iowa Wild, in der American Hockey League (AHL) gleich drei Assists zum 5:0-Sieg über die Tucson Roadrunners beigesteuert. Der 20-jährige Vorarlberger hält nun schon bei drei Toren und elf Assists in zehn Spielen und ist damit Topscorer seines Teams, das nun auf Platz eins der Central Division liegt.

NHL-Ergebnisse vom Freitag: Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:2, Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3:7