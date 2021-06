Mehr Leidenschaft und weniger Geld bei Capitals

Es herrscht Aufbruchstimmung in Wien Kagran. Auf sieben neue Spieler einen neuen Trainer und einen neuen Bewerb dürfen sich die Fans der Capitals freuen. Am Donnerstag beginnt die neue Saison für die Wiener mit dem ersten Heimspiel in der neu gegründeten Champions Hockey League gegen Färjestad. In die Erste Bank Liga starten die Wiener am 12. September in Znaim.

Capitals-Präsident Hans Schmid ließ nach den Verlusten durch den verpassten Semifinaleinzug im Frühjahr das Teambudget um zehn Prozent kürzen. "Ich habe nicht einmal im Traum erwartet, dass wir nicht ins Semifinale kommen", sagte Schmid. Sein Ziel für April 2015 ist das gleiche geblieben: "Ich will, dass wir wieder ins Finale kommen."