Salzburg startet mit Auswärtssieg in CHL, Caps verlieren

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die zwei österreichischen Klubs am Donnerstag in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Red Bull Salzburg bezwangen in Wales die Cardiff Devils mit 5:2 (3:0,1:2,1:0), die Vienna Capitals unterlagen dem schwedischen Topclub Frölunda Indians trotz über weite Strecken starker Leistung mit 1:4 (0:0,1:3,0:1).

Salzburg legte gleich im ersten Drittel den Grundstein zum Erfolg. Verteidiger Dominique Heinrich mit einem Doppelpack (11., 13.) und Torjäger John Hughes (16.) brachten die Roten Bullen 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Michael Schiechl mit einem Powerplay-Tor (25.), ehe Layne Ulmer (28.) und Michael Hedden (40.) die Briten auf 2:4 heranbrachten. Martin Stajnoch sorgte in der 57. Minute für den Endstand.