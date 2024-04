Eishockey: Salzburg nach Overtime-Erfolg über Bozen erneut im Finale

Der EC Red Bull Salzburg darf weiter vom Liga-Hattrick träumen. Der Titelverteidiger schaffte in der ICE Hockey League dank eines 3:2 n.V. (1:0,0:1,1:1) im siebenten Spiel des Halbfinales gegen den HCB Südtirol den Final-Einzug.

Im mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Volksgarten traf Nicolai Meyer am Dienstag nach 1:59 Minuten der Overtime zur Entscheidung. In der Final-Serie trifft Salzburg auf den KAC, die erste Partie steigt am Freitag (19.30 Uhr/live Puls24) in Klagenfurt.

Meyer, schon Siegtorschütze beim finalen Erfolg gegen die Bozener im Vorjahr, hämmerte den Puck nach einem gelungenen Salzburger Forechecking leicht abgefälscht in die Maschen.

2011 gewannen die Salzburger

Ein Duell mit dem KAC um den Meistertitel gab es zuletzt vor 13 Jahren: 2011 gewannen die Salzburger die Serie mit 4:3, zwei Jahre davor triumphierte Österreichs Rekordmeister aus Kärnten mit 4:3.