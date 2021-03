Villach schlägt gegen den KAC zurück, die Capitals legen vor

Schmidt, der 21-jährige Villacher Eigenbau-Spieler freute sich sehr: „Wir haben uns wesentlich gesteigert und gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.“ Dass er spielen werde, habe ihm das Trainerteam am Samstag vor dem Training mitgeteilt: „Ich habe mich gefreut, es war doch mein erster Start in einem Play-off-Spiel.“ Für Motivation musste von den Trainern niemand sorgen. „Wir haben uns alle irrsinnig gefreut, dass uns der KAC als Gegner im Viertelfinale ausgewählt hat.“

Capitals siegen 3:2

Die Vienna Capitals bauten am Sonntag die Führung in der Serie gegen Fehervar auf 2:0 aus. Die Wiener gewannen nach dem 6:1 am Freitag mit 3:2 in Ungarn.

Spielentscheidend war wieder, dass Tormann Bernhard Starkbaum in der ungarischen Drangphase die Null hielt und die Wiener erneut in Führung gehen konnten. Elf Sekunden vor der ersten Pause traf Wiens Top-Scorer Ty Loney mit einem platzierten Schuss zum 1:0. Ein zweiter Faktor war das Powerplay. Wie schon am Freitag erzielten die Wiener zwei Treffer in Überzahl: Archibald traf zum 2:1 (30.) und Nissner zum 3:1 (40.). Das dritte Wiener Tor fiel nur 17 Sekunden vor der zweiten Pause. Zum zweiten Mal schlugen die Wiener zu einem perfekten Zeitpunkt zu. Fehervar kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Stipsicz und konnte am Ende nicht mehr auf den Ausgleich drängen.

Die Verabschiedung der Wiener von den Fans in Kagran