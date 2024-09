Bei der Capitals-Premiere im ORF kommt es zum Comeback von Rotter

Mit einem spektakulären ersten Spieltag startete die ICE Hockey League am Freitag in die Saison. Die Vienna Capitals und die Graz 99ers boten beim 2:1 für die Steirer einen Kampf, der schon Play-off-Niveau hatte. Und in Klagenfurt jubelten die Fans nicht nur über einen 4:3-Erfolg gegen Meister Red Bull Salzburg, sondern über eines der besten Auftaktspiele der vergangenen Jahre.

Einen perfekten Einstand hatte der dänische Teamspieler Mathias From, der das 1:0 sowie das 3:3 (16 Sekunden vor dem Ende) erzielte und den entscheidenden Penalty verwandelte. Mit Schwung empfangen die Klagenfurter am Sonntag Ljubljana. Vor dem Heimspiel von Salzburg gegen Asiago wird der Banner für den Gewinn der Meisterschaft ans Hallendach gezogen. Es ist bereits der neunte seit dem Liga-Einstieg 2004.