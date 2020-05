Österreich ist bei der WM im Bilde

Wer einen Blick auf das Betreuerteam der Österreicher bei der WM in Tschechien wirft, der wird sehen, dass es dem Team an nichts mehr fehlt: Auf der Bank steht Headcoach Daniel Ratushny mit seinen Assistenten Dieter Kalt und Christoph Brandner, Teamarzt Gerhard Oberthaler sowie den Equipment-Managern Martti Hynninen und David Bedrin. Hoch oben auf der Tribüne machen sich Goalie-Coach Reinhard Divis und Entwicklungscoach Roger Bader ein Bild.

Unten in den Katakomben sitzt Gerald Wimmer. Der 51-jährige Salzburger ist karenzierter Polizist, hauptamtlicher Videocoach bei Red Bull Salzburg und dank der Freigabe seines Klubs seit Saisonbeginn auch beim Nationalteam. In Prag zerlegt er jede Partie in all ihre Einzelheiten. "Ich war bisher jeden Tag 12, 13 Stunden in der Halle." Gearbeitet wird in einer Trainer-Garderobe. Je nach Nation ist der Raum größer oder kleiner. Österreich hat den kleinsten.

Wimmer erklärt seine Arbeit bei einem Spiel: "Alles, was der Headcoach haben will, wie Spielaufbau, Forecheck, Defensiv-Zonen-Spiel, Überzahl, Unterzahl, Tore, wird live markiert." Daraus werden Clips gemacht, die der Trainer der Mannschaft zeigen will. Am Spieltag gibt es ein Pre-Game-Video, am nächsten Tag eines von der vorherigen Partie. Das Video-Studium mit der Mannschaft dauert maximal acht Minuten. "Dann ist die Konzentration eh weg", begründet Wimmer. Am Ende der Videos kommen positive Szenen, die mit Musik hinterlegt werden und die Spieler motivieren sollen.

Außerdem bekommen die Teamspieler noch einen Zusammenschnitt von allen ihren Einsätzen geschickt. Michael Raffl, der das aus der NHL gewöhnt war, hat beim Trainingscamp in Wien gleich danach gefragt. "Das Problem ist nur, dass hier in der Arena das Internet so langsam ist. Das Hochladen von einem Clip mit 100 MB dauert sechs bis sieben Stunden." Besonders schöne Aktionen sammelt Wimmer in einem eigenen Ordner. "Die gehen an Entwicklungscoach Roger Bader."