Eishockey: NY Rangers gewannen Nordamerika-Start der NHL

Die New York Rangers haben das erste Saisonspiel der Eishockeyliga NHL in Nordamerika gewonnen. Die Rangers besiegten am Dienstag Tampa Bay Lightning mit 3:1. Mika Zibanejad war mit einem Unterzahl-Tor zum 1:0 (24.) und einem Powerplay-Treffer zum 2:1 (46.) Mann des Abends im Madison Square Garden.