Nach Lukas tritt auch Lakos zurück

Dass Österreichs Eishockey-Nationalteam nach den Olympischen Spielen für die B-Weltmeisterschaft in Südkorea (ab 20. April) umgebaut werden muss, war zu erwarten. Dass aber die Verteidigung kaum noch existent sein wird, war nicht vorherzusehen. Nachdem Thomas Pöck bereits seinen Rückzug verkündet hatte, traten nun Robert Lukas und André Lakos aus dem Team zurück.

Lukas, 35, tat dies sehr emotional in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten. „Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Warum soll ich mir weiter den Arsch aufreißen, wenn Säufer und andere Leute in Schutz genommen werden? Es ist eine Schande, was die Spieler getan haben, es ist aber eine noch größere Schande, dass diejenigen, die etwas verändern könnten, nichts tun“, sagte der 173-fache Teamspieler. Der Anti-Alkoholiker reagiert damit auf die Entscheidung des Verbandes, die Namen der sieben Spieler nicht zu veröffentlichen, die in Sotschi vor dem Spiel gegen Slowenien (0:4) bis in die Morgenstunden gefeiert hatten.

Am Dienstag erklärte André Lakos seinen Rücktritt gegenüber dem KURIER. Der 132-fache Teamspieler tritt aus persönlichen Gründen ab. „Meine Entscheidung hat nichts mit den Vorfällen in Sotschi zu tun“, betont der 34-Jährige. Trotz der Enttäuschung gegen Slowenien habe Österreich mit dem zehnten Platz bei Olympia ein sehr gutes Resultat erreicht.