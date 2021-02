Raffls Philadelphia Flyers bezwingen in der NHL die NY Rangers

Die Philadelphia Flyers haben die New York Rangers am Mittwoch in der National Hockey League 4:3 bezwungen. Flyers-Kapitän Claude Giroux steuerte beim Comeback nach seiner 17-tägigen Corona-Zwangspause drei Assists bei, Michael Raffl erhielt 13 Minuten Eiszeit und gab einen Torschuss ab.

Alle drei Rangers-Tore erzielte Chris Kreider.