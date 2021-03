Raffl schlittert in der NHL mit Flyers in das nächste Debakel

Drei Tage nach dem 0:9 bei den New York Rangers sind die Philadelphia Flyers am Samstag in der NHL bei den New York Islanders in ein 1:6-Debakel geschlittert. Am Donnerstag hatte das Team des Kärntners Michael Raffl ebenfalls auswärts gegen die Islanders noch 4:3 gewonnen. Diesmal ging es schnell in die andere Richtung, die Gastgeber führten bereits nach 16 Minuten 4:0. Die Flyers haben damit sechs ihrer vergangenen neun Spiele verloren.

Die Rangers hingegen siegten erneut, und zwar beendeten sie mit einem 3:1 in Washington eine über sieben Partien gegangene Siegesserie der Capitals.