Michael Raffl muss seine Rolle im Nationalteam noch finden

Frohen Mutes bricht Österreichs Nationalteam am Donnerstag nach Bratislava auf, wo am Freitag die Weltmeisterschaft und am Samstag (16.15.) gegen Lettland der Kampf um den Klassenerhalt beginnt.

Nach dem 5:7 (6:7 inklusive Verlängerung) im Test gegen den 26-fachen Weltmeister könnte die Stimmung im Team nicht viel besser sein. Noch nie zuvor hatte Österreich gegen ein Team aus dem Mutterland dieses Sports mehr als drei Tore erzielt. Zwar spielten die Kanadier in der Offensive nicht über 60 Minuten mit voller Kraft, aber fünf Gegentore und das 0:1 in der Verlängerung, die zu trainingszwecken gespielt wurde, gefielen den Gästen nicht.