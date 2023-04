Eishockey: KAC trennt sich von Meistertrainer Petri Matikainen

Bei Eishockey-Rekordmeister KAC ging am Donnerstag eine Ära zu Ende. Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Wochen gelangten der Klub und Petri Matikainen zur Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Der Finne hätte noch einen Vertrag für eine Saison gehabt. Damit endet die zweitlängste Trainerära in der Klubgeschichte nach fünf Jahren, 294 Ligaspielen und zwei Meistertiteln. In der abgelaufenen Saison erreichte der KAC das Semifinale.