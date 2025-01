Die Villacher haben nach dem Derby den Spott, die Vienna Capitals hoffen

Wenn eine Mannschaft 0:8 verliert, dann ist das immer schmerzhaft. Wenn dieses Resultat allerdings in einem Derby passiert, dann ist das im eishockeyverrückten Kärnten noch für eine längere Zeit Gesprächsthema. Rekordmeister KAC fertigte am Mittwoch den Villacher SV in Klagenfurt mit 8:0 ab und nimmt die Tabellenspitze der ICE Hockey League in Angriff.