12 Spieler unter Vertrag: Die Capitals haben eine stabile Basis

Sehr lange ist es sehr ruhig gewesen bei den spusu Vienna Capitals nach dem erstmaligen Verpassen des Viertelfinales. In den vergangenen Monaten stellten die Geschäftsführer Patrick Wondra und Lukas Garhofer den Klub neu auf und planen mit einem höheren Budget als in der abgelaufenen Saison. Interimscoach Christian Dolezal ist jetzt Sportlicher Leiter. Am Dienstag wurde der Grundkader der Wiener mit zwölf Spielern veröffentlicht.

Erneut mit dabei ist Kapitän Mario Fischer, der unter Ex-Coach Cameron schon 2021 seine Karriere beenden wollte. "Nach einer Saison wie der letzten kann ich nicht einfach aufhören. Der Verein ist für mich eine Herzensangelegenheit", sagte der 33-Jährige. Von den Stammspielern bleiben auch Heinrich, Hackl, Hartl, Antal, Wallner, Böhm, Posch, Piff, die Widhalm-Zwillinge und Legionär Franklin.