Wie eine Molekularbiologin Österreich zur WM schießen soll

Mit dem Spiel gegen Norwegen steigt Österreichs Frauen-Team am Sonntag in die WM der Division IA ein. In Klagenfurt soll erstmals der Aufstieg in die A-WM gelingen. Das Team des schwedischen Trainers Alex Bröms hat durchaus Chancen auf die elitäre Gruppe der zehn besten Nationen der Welt.

Auch weil es viele hochkarätige Legionärinnen gibt – wie zum Beispiel Anja Trummer. Die 22-Jährige aus Stockerau spielt Eishockey an der Elite-Uni Yale und wird auch akademisch Karriere machen. Sie studiert Molekular-, Zell- und Entwicklungsbiologie.