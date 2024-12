Nach dem Missgeschick verloren die Capitals die Nerven und das Spiel

Am Sonntag gastiert in Wien Tabellenführer Fehervar, der am Freitag vom KAC eine 3:7-Abfuhr bekam. Nach einem 3:1 gegen Asiago und 2:0 bei den Pioneers machte der KAC gegen Fehervar in der Heidi Horten Arena schnell alles klar. Mathias From (5.), Daniel Obersteiner (9.) und Aabo Jesper Jensen (15./PP) stellten schon im ersten Abschnitt auf 3:0. In der Tonart ging es auch weiter, Obersteiner fixierte seinen Doppelpack (27./SH) und Raphael Herburger (38./PP) den 5:0-Zwischenstand vor dem Schlussabschnitt.

Auswärtsserie von Fehervar endete

Dort schrieben die Ungarn zwar gleich doppelt an, ein weiterer Treffer von From (56./PP) und Jan Mursak mit dem Schlussakt (60.) sorgten aber für weiter klare Verhältnisse. Dadurch endete für Fehervar eine imposante Auswärtsbilanz, hatte der Spitzenreiter doch zuvor neunmal in Folge in der Fremde in regulärer Spielzeit gewonnen.