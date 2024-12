1:3 nach dem 10:0 – die Vienna Capitals kommen nicht in Schwung

Die Capitals lagen im Schlussdrittel 0:2 zurück, kamen aber durch einen Powerplaytreffer von Franklin auf 1:2 heran. Kemp vergab mit einem Penaltyshot die beste Chance auf den Ausgleich. Die Slowenen trafen am Ende ins bereits leere Wiener Tor zum 3:1-Endstand.

Der 10:0-Kantersieg der Vienna Capitals am Freitag gegen den HC Innsbruck ist seit Sonntag nur noch die Hälfte wert. Im zweiten Heimspiel dieses Wochenendes mussten sich die Capitals Olimpija Ljubljana 1:3 geschlagen geben. Damit ist der Rückstand der neuntplatzierten Wiener auf Rang sechs, der die direkte Play-off-Qualifikation bedeuten würde, bereits auf zehn Punkte angewachsen.

Salzburg stoppt Linz

Red Bull Salzburg gewann das Spitzenspiel der Runde und übernahm Rang drei in der Tabelle. Der Meister feierte gegen die Black Wings Linz einen 5:2-Heimsieg und beendete damit die Erfolgsserie der Linzer, die mit acht Siegen in Folge angereist waren. Salzburg hat damit seit der Länderspielpause Anfang November in jedem der sieben Matches gepunktet und dabei 19 von möglichen 21 Zählern geholt.

Der KAC sicherte sich beim 3:1 gegen Asiago im Finish die drei Punkte. Herburger (55.) und Peeters (58.) trafen jeweils nach Vorarbeit von Pastujov.