Die Vienna Capitals schossen Innsbruck und den Frust aus der Halle

Denn die Mannschaft von Gerry Fleming spielte sehr konzentriert, machte keine leichtfertigen Fehler im Spielaufbau und zeigte die Intensität, die in der ICEHL unerlässlich ist. Besonders in Heimspielen, in denen die Wiener jetzt eine Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen haben.

Eine tadellose Leistung bot übrigens Peyton Jones im Tor. Der US-Amerikaner hielt speziell im ersten Drittel sehr stark, eine Rettungstat mit dem Schläger wird wohl in den Best-of-Videos der Saison landen. Am Sonntag können die Capitals gegen Ljubljana den Aufwärtstrend bestätigen.

Schon heute Samstag wird es im Wiener Eishockey auf der Freiluft-Anlage des Eislaufvereins wieder stimmungsvoll. Im Schatten des Konzerthauses bestreitet der WEV sein erstes Heimspiel in dieser Saison der ÖEL gegen Maribor (19.30 Uhr). Die Liga ist nach der ICEHL und der AHL die dritthöchste in Österreich. Der WEV will alle Heimspiele auf dem Eislaufverein austragen. Sollte das Wetter einmal ein Spiel undurchführbar werden lassen, dann übersiedelt das Team nach Kagran. Kommende Woche wird es am Heumarkt eine Doppelveranstaltung mit den Woman Caps geben. Peter Karlik