Die Meisterschaft optimiert Österreichs Eishockey-WM-Vorbereitung

Im Gleichschritt sprinten die Graz 99ers und der HC Pustertal in Richtung Finale der ICE Hockey League. Beide Teams führen vor dem vierten Spiel in ihren Best-of-seven-Serien 3:0 und können am Ostersonntag den Aufstieg in das Finale sichern.

Die Grazer spielen auswärts bei Fehervar, wo sie zuletzt 5:1 siegten, die Pustertaler gewannen alle drei Partien gegen Ljubljana mit 3:0. Dass die Slowenen, die im Grunddurchgang mit 177 Treffern die beste Offensive der Liga hatten, im Semifinale in 180 Minuten kein Tor erzielten, ist eine der Überraschungen in dieser Runde.

So geht es im Finale weiter

Sollten sich die Favoriten am Sonntag durchsetzen, dann wird das Finale vorgezogen und würde bereits am 12. April beginnen. Für das Nationalteam könnte die Liga nicht viel besser laufen. Denn das Finale der ICEHL wäre somit spätestens am 26. April zu Ende. Dann könnten auch die Grazer Teamspieler noch zwei Vorbereitungscamps für die WM in Zürich (15. bis 31. Mai) mitmachen. Es gab schon Weltmeisterschaften, da kamen die ausgelaugten Finalteilnehmer erst in der Woche vor WM-Beginn zum Team.