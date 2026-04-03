Trainer, Stürmer, Torhüter: So geht es bei den Capitals weiter

Bei den Vienna Capitals steht der Abgang von Interimscoach Kevin Constantine seit Längerem fest, daher werden auch schon Gespräche mit Kandidaten geführt, die die Mannschaft über mehrere Jahre wieder in Richtung Top 4 der Liga führen sollen. Laut KURIER-Informationen ist Mike Stewart der Nummer-1-Kandidat der Capitals. Der 53-jährige Austro-Kanadier war zehn Jahre Headcoach in der DEL. Anfang März wurde er in Wolfsburg beurlaubt. In diesen Tagen ist der ehemalige Villach-Verteidiger noch Supervisor im DEL-Play-off und wird danach zu persönlichen Gesprächen nach Wien kommen.

Es sollen aber auch Gespräche mit anderen Kandidaten geführt werden.