Wintersport

Trainer, Stürmer, Torhüter: So geht es bei den Capitals weiter

Der ehemalige Villacher Mike Stewart ist Top-Kandidat für den Trainerposten in Wien. In Feldkirch gehen die Lichter aus.
Peter Karlik
03.04.2026, 20:17

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Capitals-Tormann Wraneschitz

Bei den Vienna Capitals steht der Abgang von Interimscoach Kevin Constantine seit Längerem fest, daher werden auch schon Gespräche mit Kandidaten geführt, die die Mannschaft über mehrere Jahre wieder in Richtung Top 4 der Liga führen sollen. Laut KURIER-Informationen ist Mike Stewart der Nummer-1-Kandidat der Capitals. Der 53-jährige Austro-Kanadier war zehn Jahre Headcoach in der DEL. Anfang März wurde er in Wolfsburg beurlaubt. In diesen Tagen ist der ehemalige Villach-Verteidiger noch Supervisor im DEL-Play-off und wird danach zu persönlichen Gesprächen nach Wien kommen.

Es sollen aber auch Gespräche mit anderen Kandidaten geführt werden.

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Erwartet wird in Wien demnächst auch Konstantin Komarek, der nach zehn Jahren in Schweden, Schweiz und Lettland in seine Heimatstadt zurückkehren möchte. In den vergangenen drei Saisonen war der 33-jährige Spielmacher bei Zweitligist Västerås, davon zwei Jahre Kapitän. Im Tor planen die Wiener mit den beiden Wienern Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann (zuletzt in Frankreich und Dänemark). Im Angriff sollen Peeters und Wallner bleiben. 

In Feldkirch sieht die Zukunft nach dem Ausstieg von Präsident Pit Gleim bei den Pioneers Vorarlberg düster aus. Den Spielern wurde bereits mitgeteilt, dass sie sich neue Klubs suchen sollen. Dem Klub fehlen durch den Ausstieg des Sponsors 700.000 Euro.

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