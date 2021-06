Eishockey: Graz 99ers holten kanadischen Verteidiger Boivin zurück

Eishockey-Erstligist Graz 99ers haben Verteidiger Michael Boivin zurückgeholt. Der 30-Jährige hatte schon in der Finalphase der Saison 2016/17 für die Steirer gespielt. Zudem war der Kanadier in der Liga bereits für Salzburg, Fehervar, Zagreb und Innsbruck aktiv. In der abgelaufenen Saison stand Boivin für Modo in Schweden am Eis.

„Michael ist ein offensiver Verteidiger der die Liga bestens kennt. Er wird uns sowohl in der Offensive, als auch im Powerplay helfen“, sagt Headcoach Jens Gustafsson.