Eishockey-WM: Kanada und Finnland stehen im Finale

Kanada steht im WM-Finale. Ein Satz, der normalerweise keine Überraschung ist. 2021 ist das jedoch etwas anders. Der 26-fache Titelträger wäre in Lettland nämlich fast schon in der Vorrunde gescheitert. Nach einem historisch schlechten Start mit drei Niederlagen in Folge schafften es die Ahornblätter erst auf den letzten Drücker in die K.-o.-Phase.

Mit dem Viertelfinalsieg gegen Russland fanden die Kanadier wieder in die Spur, es folgte der Finaleinzug gegen die USA. Matchwinner beim ungefährdeten 4:2-Erfolg war Andrew Mangiapane von den Calgary Flames mit einem Doppelpack. Besonders bitter für die US-Amerikaner: In der Vorrunde hatten sie den Erzrivalen noch 5:1 geschlagen, sie gingen sogar als Favorit ins Halbfinale. Jetzt bleibt ihnen nur das Spiel um Platz drei (14.15 Uhr/live ORF Sport+).

Kanada hingegen greift nach seinem 27. WM-Titel. Damit könnte das Mutterland des Eishockeys mit Rekordchampion Russland gleichziehen. Vor ein paar Tagen schien das noch ein Ding der Unmöglichkeit, jetzt lebt der Traum.

Und obendrein stellten die Kanadier in der WM-Statistik gegen den Nachbarn USA auf 42:7. Die US-Boys hatten zuvor mit sieben Siegen in Folge eine makellose WM-Vorstellung abgegeben. Die Ahornblätter wiederum setzten mit ihrer überzeugenden Vorstellung ihren Steigerungslauf fort.