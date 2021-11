"Geil" - Rotter nach der Heimkehr zu den Capitals begeistert

Linz stehe schon sehr unter Druck. "Durch den neuen Modus ohne Zwischenrunde ist jedes Spiel für uns ein Endspiel. Du kannst dich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass eine Siegesserie im Jänner genügt, damit du es noch ins Play-off schaffst. Da kann es schon zu spät sein."

Die dritte Impfung

Nach dem Spiel blieb Rotter übrigens in Wien und holte sich am Montag seine Booster-Impfung gegen Covid-19. "Danach soll man ja zwei Tage nicht trainieren, am Mittwoch bin ich wieder in Linz." Völlig überzeugt ist Rotter von der Impfung noch immer nicht. "Aber ich habe mit Caps-Arzt Dr. Brandner telefoniert. Er hat mir gesagt, dass es unbedenklich ist. Außerdem geht es ja nicht mehr anders, wie zum Beispiel im Urlaub."

An die Zukunft denkt Rotter natürlich auch. Sein Vertrag in Linz geht über ein Jahr mit einer Option auf ein weiteres. "Ich will derzeit nichts ausschließen." Offenbar ein weiteres Jahr in Linz genauso wenig wie eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.