Out nach einem Handgemenge: Schock für Marco Rossi

Gut unterwegs war Österreichs größtes Eishockey-Talent auf dem Weg in die NHL. Jetzt muss Marco Rossi eine kleine Pause einlegen. Im Spiel des Minnesota-Farmteams Iowa Wild gegen die Henderson Silver Knights mit Coach Manny Viveiros wurde der Vorarlberger nach einer Torchance in ein Handgemenge verwickelt, dabei verlor er das Gleichgewicht und verletzte sich beim Sturz auf das Eis dabei am Oberkörper. Der 20-Jährige musste das Spiel vorzeitig beenden. Iowa verlor das Spiel nach einer 5:2-Führung noch mit 5:6.