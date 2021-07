Eishockey-Finale: Von Bärten, Fischen und Bieren

Capitals-Coach Serge Aubin verspürt vor dem Spiel, in dem sein Team Meister werden kann, keine Nervosität: "Ich fühle mich wie immer. Die Spiele waren so eng und intensiv, ich hatte einfach keine Zeit, emotional zu werden. Während des Spiels bin ich so fokussiert, dass ich nicht nervös werde."

Sieben der elf Play-off-Siege in Folge gelangen mit maximal zwei Toren Differenz, einige Partien hätten kippen können. Ist es Glück oder Qualität, dass die Caps immer siegten? "Wir haben unser Team für solche engen Spiele entwickelt. Natürlich benötigst du auch das Quäntchen Glück. Es zeigt aber, dass wir in kritischen Momenten voll fokussiert sind", sagt Aubin, der in Klagenfurt eine bessere Defensive sehen will. "Die Defensive gewinnt Titel, jetzt haben wir die Chance, den Sack zuzumachen."