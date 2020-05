Eishockey-Finale: Vier Gründe für ein 4:0

Capitals-Stürmer Markus Schlacher spielte 2009/’10 für Linz, als es zu einer Premiere in Österreich kam: Die Wiener führten mit 3:0 Siegen und waren in Gedanken schon im Finale. Dann gewann Linz die vierte Partie in der Verlängerung.

„Wir haben die Wiener gezwungen, nachdenklich zu werden“, sagt Schlacher. Danach gewann Linz noch drei Spiele und stieg ins Finale auf. Dort musste Schlacher aber den Salzburgern beim Jubeln zusehen. „Ich will so etwas nicht mehr erleben.“

Dafür müssten die Capitals am Freitag in Klagenfurt, wo der KAC die letzten elf Heimspiele gewann, als Sieger vom Eis gehen. Coach Samuelsson will den KAC nicht jubeln sehen: „So etwas macht keinen Spaß.“ Sein Plan? „Wir dürfen nicht an das Spiel denken. Nur noch an die nächsten Minuten.“