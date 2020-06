Eishockey: Feierabend zum Geburtstag

Wenn das Nationalteam auf Deutschland (Dienstag, 19.15 Uhr/live ORF Sport +) trifft, dann wird die Albert-Schultz-Halle einen Minusrekord erleben. Erstmals seit dem Ausbau auf 7000 Plätze werden in Wien vermutlich weniger als 3000 Zuschauer zu einem Spiel kommen.



Die Folgen der jahrelangen Streitereien und die Schlammschlachten zwischen Liga und Verband zeigen Wirkung beim Interesse der Fans des Nationalteams.



Dennoch, das Freundschaftsspiel zum 100-Jahre-Verbandsjubiläum gegen die Deutschen ist keine Juxpartie. "Wir wollen das unbedingt gewinnen", sagt Teamchef Manny Viveiros. Deshalb hat er zum Großteil auch jene Mannschaft nominiert, die im April den Aufstieg in die A-WM geschafft hatte. "Ich war bei der WM ein wenig überrascht, dass wir den Aufstieg erreicht haben", sagte Viveiros.



Die nächsten Ziele sind die Qualifikation für Olympia, in der Österreich im Viererturnier im Februar wieder auf Deutschland trifft; und natürlich der Klassenerhalt bei der A-WM im Mai.



Aber noch wichtiger ist Viveiros und dem neuen Sportdirektor Alpo Suhonen die Entwicklung des Nachwuchses. "Wir kümmern uns intensiv um dessen Fortschritte. Ich brauche 100 Spieler zur Auswahl, nicht 40 wie jetzt." Suhonen ist übrigens ein echter Kapazunder, war viele Jahre in der NHL, in der Schweiz und finnischer Teamchef. „ Österreich ist eine der ältesten Eishockey-Nationen. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht wieder Erfolge haben sollten“, sagt der 64-jährige Finne.