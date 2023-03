Eishockey: Erneute Niederlage für die Vienna Capitals

Jetzt wird es sehr schwer für die Vienna Capitals. Die Wiener verloren am Sonntag 2:3 und somit auch das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie im Semifinale gegen den HCB Südtirol. Am Dienstag könnte in Südtirol also eine Vorentscheidung im Kampf um den Finaleinzug in der ICE Hockey League fallen.