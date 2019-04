Eishockey: Die Capitals stürmen ins Finale gegen den KAC

„Aber wir sind geduldig geblieben und haben weiter in unserem System gespielt“, sagte Caps-Coach Dave Cameron.

In den sechs Spielen zuvor hatten die Salzburger nur 4:30 Minuten geführt und dennoch drei Siege gefeiert. Dieses mal führte Salzburg bis in Minute 41. In dieser schoss Fischer von außen, Salzburg-Goalie Steve Michalek konnte nur prallen lassen, und Kelsey Tessier staubte zum 1:1 ab. Das Tor gab den Wienern viel Selbstvertrauen. Jetzt rollten die Angriffe leichter. Wenig später rollte auch die Welle durch das erstmals in dieser Saison ausverkaufte Haus in Donaustadt. Denn in einem der seltenen Wiener Überzahlspiele stellte Benjamin Nissner nach idealem Zuspiel von Taylor Vause auf 2:1 (48.). Weil am Ende Chris DeSousa ins bereits leere Salzburger Tor traf, siegten die Capitals 3:1 (60.).

Wiens Coach Cameron bilanzierte: „Ich habe viele Entscheidungsspiele in Play-offs gehabt. Aber so knapp war es noch nie. Es ist wieder um die zwei, drei Spielzüge angekommen, die den Unterschied ausmachten. Beide Teams hätten den Aufstieg verdient.“ Stürmer Peter Schneider dankte den Fans: „Die Stimmung war unglaublich. Ich bin richtig glücklich, dass wir es geschafft haben.“

Bei den Salzburgern ging die Karriere von Matthias Trattnig zu Ende. Für den 39-Jährigen war es nach 14 Saisonen in Salzburg das letzte Spiel.

Durch das Verpassen des Finales der Salzburger steht auch fest, dass der KAC kommende Saison neben Graz und Wien in der Champions League spielt.