Der KAC lässt die Capitals in eine Krise schlittern

Der Amerikaner konnte am Montag nicht auf der Bank stehen, sondern lehnte an einem Hocker hinter seinen Spielern. Pokel war bei einer strittigen Szene am Freitag beim 3:4 bei Fehervar von der Bank gesprungen, dabei auf einem Schläger gelandet und zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu. "Sie haben mir gesagt, ich muss den Fuß ruhigstellen. Aber das akzeptiere ich nicht. Ich war auch Eishockeyspieler", sagte Pokel mit einem Lächeln.

Dieses war ihm auch nach der fünften Niederlage in Folge und der fünften Heimniederlage in Folge nicht vergangen. "Wenn irgendwer sagt, dass der KAC besser war, dann frage ich mich: wo?" Sein Team spiele besser als zu Saisonbeginn, als alles gewonnen wurde. "Die Mannschaft spielt wie eine Einheit, wie eine Maschine. Gegen jedes der letzten fünf Teams waren wir einen Tick besser. Oft haben nur Zentimeter gefehlt. Aber, die Ergebnisse frustrieren. Wir müssen positiv bleiben."

Die Rückkehr von Oliver Setzinger nach Wien verlief weniger emotional als gedacht. Der 31-jährige Wiener, der im Sommer nach sieben Jahren in der Schweiz gerne zu den Capitals zurückgekehrt wäre, war an den KAC-Toren nicht direkt beteiligt, ließ aber in einigen Situationen seine Klasse aufblitzen.