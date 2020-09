Dallas wendet vorzeitiges Aus in der NHL-Finalserie ab

In der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Dallas Stars am Samstagabend ein vorzeitiges Aus gegen Tampa Bay Lightning mit einem Kraftakt verhindert. Matchwinner war Corey Perry, der im kanadischen Edmonton in der zweiten Verlängerung das 3:2 für die Texaner erzielte, die damit in der Finalserie auf 2:3 verkürzten.

Perry hatte sein Team im ersten Drittel auch in Führung gebracht. Durch Tore von Ondrej Palat und Michail Sergatschew kam Tampa Bay dann aber auf Titelkurs. Dallas konnte sich nur knapp in die Overtime retten, und zwar durch das Ausgleichstor von Joe Pavelski sechs Minuten vor Schluss.

In der Overtime drängte Tampa Bay auf die Entscheidung, scheiterte aber wiederholt am exzellenten Schlussmann der Stars, Anton Chudobin, der insgesamt 39 Saves verbuchte. In der zweiten Verlängerung sorgte dann Perry mit seinem Tor 10:37 Minuten vor Schluss für die erst zweite Overtime-Niederlage des Teams aus Florida in acht Playoff-Spielen.