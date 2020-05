Capitals reisen nach Skandinavien

Bereits im dritten Pflichtspiel der Saison kann für die Vienna Capitals heute bei Vålerenga Oslo eine Vorentscheidung fallen. Im dritten Gruppenspiel der neuen Champions Hockey League können die Wiener (19.30 Uhr/live www.laola1.tv) dem Aufstieg ins Achtelfinale schon sehr nahekommen.

Die ersten beiden Spiele gewannen die Capitals (4:1 gegen Färjestad, 2:1 gegen Oslo) und führen die Gruppe B mit zwei Punkten Vorsprung auf Zürich an. Am Samstag spielen die Wiener in Karlstad beim schwedischen Vizemeister Färjestad.

Wenn die knapp 30-köpfige Delegation der Vienna Capitals heute früh am Flughafen eincheckt, dann wird am Gepäckschalter einiges los sein. Nicht nur, dass jeder Spieler seine maximal 23 Kilo schwere Ausrüstungstasche und einen Trolley für Privatsachen mitnimmt, es kommen auch noch die Schläger dazu. "Vier pro Spieler, also knapp 100 Schläger werden es für die zwei Spiele sein", sagt Teammanager Martin Satorina, der einen auf die Minute durchgeplanten Reiseablauf für die vier Tage in Oslo und Karlstad erstellt hat.

In Papierform hat diesen jeder Spieler beim Mittwoch-Training bekommen. Natürlich mit der Erinnerung, dass auch jeder den Reisepass mitnimmt. Sogar der Menüplan für das Abendessen am Freitag steht mit Hühnchen und Reis bereits fest.

Die Taschen müssen die Profis alleine packen. Zeugwart Tommy Bardodej macht vor der Abreise noch einen Kontrollgang durch die Kabine: "Ich schaue immer, ob irgendwo noch ein Handschuh herumliegt, wo er nicht mehr sein soll. Aber es kommt selten vor, dass jemand etwas vergisst."

Bardodej checkt sogar seine eigene Kufenschleifmaschine ein. "In Oslo und Karlstad hätten sie zwar eine, aber mit denen kann ich nix anfangen." Schließlich wollen die Spieler ja ihren gewohnten Schliff haben.