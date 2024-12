Eishockey-Champions-League: Der Salzburger Lauf endet abrupt

Das europäische Abenteuer ist für Red Bull Salzburg mit einem Albtraum zu Ende gegangen. Österreichs Meister verlor nach dem 3:1-Sieg vor zwei Wochen das Rückspiel beim schwedischen Meister Färjestad 0:6 und scheidet mit einem Gesamtscore von 3:7 im Viertelfinale der Champions Hockey League aus.

Guter Start ins Spiel

Die Schweden starteten überfallsartig. Vom Bully weg und nach zehn Sekunden zog Lindqvist auf das Tor von Salzburg-Keeper Tolvanen und scheiterte am künftigen österreichischen Teamtormann. Salzburg kämpfte sich gegen den Zweiten der schwedischen Liga ins Spiel und kam zu Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Ausgerechnet im zweiten Drittel, als sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte, geriet Salzburg in Rückstand. Erst vergab Raffl eine gute Chance auf die Salzburger Führung, dann traf Forsell nach einem Traumpass aus dem eigenen Drittel zum 1:0 für Färjestad (22.). Die beste Möglichkeit für Salzburg vergab Murphy, sein Schuss strich Zentimeter am langen Eck vorbei, im Gegenzug erhöhte Westfält auf 2:0 (26.).