Carolina Hurricanes vor Einzug ins NHL-Conference-Finale

Die Carolina Hurricanes haben nach zwei Auswärtssiegen auch das erste Heimspiel des Conference-Halbfinales der NHL gegen die New York Islanders gewonnen. Nach dem 5:2 am Mittwoch und einer 3:0-Führung in der "best of seven"-Serie könnten die Hurricanes am Freitag auf eigenem Eis den Aufstieg fixieren.

Im Westen glichen die Dallas Stars dank eines 4:2-Heimsiegs im Duell mit St. Louis zum 2:2 aus.

Play-off (best of 7) - 2. Runde:

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes - New York Islanders 5:2

Stand der Serie 3:0

Western Conference:

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:2

Stand 2:2