Aufregung um Thomas Vanek

Thomas Vanek ist in Form. In den letzten zehn Spielen der New York Islanders in der National Hockey League steuerte Österreichs Top-Star jeweils zumindest einen Scorerpunkt bei. Auch beim 5:3 gegen Toronto am Dienstag lieferte er einen Assist, während Michael Grabner ein Tor und eine Vorlage erzielte.

Erst einmal gut in Schuss, legte Vanek auf seiner Homepage nach. Und zwar in Richtung Teamchef Manny Viveiros, der am Dienstag das Aufgebot für die Olympischen Spiele in Sotschi bekannt gegeben hatte. „Von unserem Kader war ich überrascht“, schreibt der NHL-Star. „Vor allem, dass Peinti nicht dabei ist, der uns ja zu Olympia geschossen hat. Das ist schon ein Wahnsinn.“

Darüber hinaus dürfte Vanek Mathias Lange, seinen Freund und Trauzeugen, im Kader vermissen. „Entscheidend für uns wird die Leistung der Goalies sein. Klar und gut, dass Bernhard Starkbaum Nummer 1 sein wird“, schickt Vanek voraus. „Ich verstehe aber nicht ganz, wieso Mathias Lange nicht dabei ist. Er beweist sich Woche für Woche in einer der stärksten Ligen in Iserlohn“, sagt Vanek über den Torhüter, der in der DEL eine Fangquote von 91,5 Prozent vorweisen kann. „Dafür stehen zwei KAC-Goalies im Kader. Das ist überraschend. Oder auch nicht“, richtet Vanek aus. Viveiros, der vom KURIER von den Aussagen erfuhr, wollte sich nicht äußern. „Kein Kommentar. Darüber rede ich zuerst mit Thomas Vanek.“

Offenbar war Vanek von seinem Pressemanagement schlecht beraten. Denn am Abend ließ er auf seiner Homepage ergänzen: „Ich weiß, dass Viveiros schwere Entscheidungen zu treffen hat. Ich finde aber auch, dass er bisher einen sehr guten Job gemacht hat. Deshalb soll das nicht als Kritik verstanden werden, sondern als meine persönliche Meinung.“