Eishalle der Vienna Capitals bald wieder betriebsbereit

Wegen eines Defektes an der Kühlanlage und eines daraus resultierenden Ammoniak-Austritts konnte in der Steffl-Arena in Wien-Donaustadt zuletzt nicht Eishockey gespielt werden. Die Vienna Capitals mussten deshalb ihr geplantes Heimspiel gegen Linz am vergangenen Sonntag in ein Auswärtsspiel umwandeln.

Nun gibt es positive Neuigkeiten aus der Halle: Die Eismeister und die Betriebsleitung konnten den technischen Defekt am Kühlsystem in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und diversen Fremdfirmen nach nächtelanger und intensiver Arbeit am Donnerstagnachmittag beheben und die sichere Inbetriebnahme der Anlage bewerkstelligen.

Damit können die Vienna Capitals ihre Heimspiele gegen die Graz99ers (01.November, 17:30 Uhr) und Innsbruck (04. November, 19:15 Uhr) - unter der Voraussetzung, dass es keine überraschenden Ereignisse gibt - planmäßig austragen.