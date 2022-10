Wiens Eishalle ist defekt, Heimspiel der Capitals findet nicht statt

In der Steffl-Arena in Wien-Donaustadt kann bis auf Weiteres nicht Eishockey gespielt werden. Wie die Vienna Capitals am Freitag bekanntgaben, wurde ein Defekt an einer Sonde festgestellt, der einen Austritt von Ammoniak zur Folge hat.

Die Beschaffung eines Ersatzteils für die Sonde ist kurzfristig nicht möglich, was auch eine sichere Inbetriebnahme der Anlage verunmöglicht, heißt es. Die Anlage wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn die Sicherheit aller Mitarbeiter gewährleistet ist. Aktuell beraten die Capitals mit der Liga, ob das Spiel in Linz stattfindet, oder zu einem späteren Zeitpunkt in Wien nachgeholt wird.

„Wir arbeiten auf Hochtouren an einer Reparatur der Anlage. Diese ist mittlerweile über 30 Jahre alt, dementsprechend schwierig gestaltet sich die Suche nach einem Ersatzteil, die wir bereits europaweit angelegt haben“, sagt Caps-General-Manager Franz Kalla.