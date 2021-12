Eine Zehntelsekunde fehlte den ÖSV-Kombinierern aufs Podest

Am Ende wurde es knapp. So knapp, dass schon das Zielfoto herangezogen werden musste, um zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Kombinations-Doppelweltmeister Johannes Lamparter war als Schlussläufer der österreichischen Staffel Seite an Seite mit dem Japaner Akito Watabe auf die Zielgerade eingebogen.

Nebeneinander skateten die beiden dann auch über die Ziellinie, doch der japanische Routinier war um einen Hauch schneller. Mit dem Vorsprung von 0,1 Sekunden rettete Watabe seiner Mannschaft den dritten Platz im Teambewerb. "Es war richtig zach", sagte Lamparter im ORF-Interview. "Er war der Stärkere."