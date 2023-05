Eishockey-WM: Niederlage und ein bitterer Ausfall für Österreich

Bitter endete das Spiel für Österreichs Top-Talent David Reinbacher, der wieder einige NHL-Scouts in die Arena anlockte. Der 18-Jährige vom EHC Kloten setzte am Ende des zweiten Drittels zu einem Solo an, wurde aber von zwei Schweden gleichzeitig gecheckt, humpelte nach einem Überschlag vom Eis, und wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht. Nach seinen bisherigen Leistungen wäre ein Ausfall im weiteren Turnierverlauf eine arge Schwächung für die Österreicher.