Ein zusätzlicher Weltcup-Startplatz für die ÖSV-Skispringer

Die Rückreise nach Europa trat der Routinier dann als Seriensieger an. Michael Hayböck gewann alle drei Bewerbe auf den Olympiaschanzen von 1980 (zwei Springen auf der Großschanze, eines auf der Normalschanze) und sicherte sich damit souverän den Gesamtsieg im Kontinentalcup.

Für den Triumph in der Gesamtwertung gibt's als Lohn einen fixen Startplatz im Weltcup. Dank Hayböck darf Österreich beim Saisonauftakt in Wisla (5./.6.11.) mit sieben Skispringern an den Start gehen. Den zusätzlichen Startplatz erhält logischerweise mit Hayböck der Mann, der ihn auch ersprungen hat.